Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada 666 sentetik ecza hapı, sigara sarma makinesi, 4 bin boş makaron ve 9 bin 500 gram tütün ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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