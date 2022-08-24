Şüphelilerin evinde yapılan aramada 666 sentetik ecza hapı, sigara sarma makinesi, 4 bin boş makaron ve 9 bin 500 gram tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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