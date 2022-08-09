Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı

09.08.2022 14:52
Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir şüpheli uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada, 279 uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, kılıç, kama, 58 tabanca fişeği ve 54 tüfek fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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