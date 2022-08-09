Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada, 279 uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, kılıç, kama, 58 tabanca fişeği ve 54 tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da uyuşturucu satarken yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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