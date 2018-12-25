Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA

Kurşunlu, Bayramören, Çankırı, Güncel
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