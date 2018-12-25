Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.
Çankırı
'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta
, Bayramören
, Kurşunlu
, Ilgaz
, Korgun
, Şabanözü
, Eldivan
ve Yapraklı
ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba
ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA
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