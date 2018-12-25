Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
42 dakika önce
Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Çankırı
'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, 26 Aralık Çarşamba
günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:38 Kaynak: AA
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