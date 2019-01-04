Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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