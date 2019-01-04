Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Çankırı
'nın Orta
ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi. Şabanözü
ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: AA
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