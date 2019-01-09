Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

46 dakika önce

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.

Şabanözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi amacıyla bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Orta ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:15 Kaynak: AA

Şabanözü, Çankırı, Güncel
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