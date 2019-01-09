Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
46 dakika önce
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tüm okullar, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.
Çankırı
'nın Şabanözü
ilçesinde tüm okullar, Orta
ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.
Şabanözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi amacıyla bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Orta ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:15 Kaynak: AA
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