Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

50 dakika önce

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.


Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:22 Kaynak: AA

Korgun, Ilgaz, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:12:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]