Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
50 dakika önce
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.
Çankırı
'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.
Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta
, Ilgaz
, Korgun
, Şabanözü
, Eldivan
, Yapraklı
, Bayramören
, Atkaracalar
, Kurşunlu
ve Çerkeş
ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:22 Kaynak: AA
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