Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

11 dakika önce

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Ilgaz, Korgun, Çankırı, Güncel
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