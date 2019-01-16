Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
11 dakika önce
Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı
'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun
, Ilgaz
, Şabanözü
ve Yapraklı
ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ayrıca Çerkeş
ve Orta
ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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