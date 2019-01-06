Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Tatili

Çankırı'da Eğitime Kar Tatili

24 dakika önce

ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Çankırı'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Çankırı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca "Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır" denildi. - Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:24 Kaynak: DHA

Çankırı Valiliği, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor

Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:48:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]