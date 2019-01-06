Çankırı'da Eğitime Kar Tatili
24 dakika önce
ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Çankırı
'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği
, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca "Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır" denildi. - Çankırı
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:24 Kaynak: DHA
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