Çankırı'da "Eksen Türkiye" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında "Eksen Türkiye" programı düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, açılış konuşması gerçekleştirdi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, burada yaptığı konuşmadı, Türkiye'nin ilerleyen süreçte nerede bulunacağının gençlerin elinde olduğunu söyledi.

2020'li yıllarda başlayan sürecin 2030'lara kadar dünyada hangi ülkenin büyüyeceğini, hangi ülkelerin yok olacağını, hangi ülkelerin toprak kaybedeceğini veya teknolojik olarak yüksek bir yere geleceğini göstereceğini belirten Yarar, "Öyle bir döneme denk geldiniz. Nasıl yaşayacağınıza siz üniversite öğrencileri karar vereceksiniz. Çünkü önümüzdeki dönemde geleceğiniz pozisyonlar itibarıyla farklı bir yerdesiniz." dedi.

Türkiye'nin birçok şehrine gittiğini, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğini anlatan Yarar, büyük şehirlerde üniversite okumanın bir avantaj veya dezavantaj olmadığını, büyük şehirler dışında okuyan öğrencilerin çok daha farklı yerlerde ilginç pozisyonlarda yer aldığını kaydetti.

Bir ülkenin mega, yardımsever, vatandaşlarının en iyi hizmetten yararlanabilen bir ülke olması için bine yakın başarı hikayesine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Biz tarih okurken her şey o kadar stabildi ki bize İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı kitaplardan okutuldu. Yani aslında anlatılanların ne olduğunu görmedik ama sizler biraz şanslı, biraz şanssızsınız. Sizin hiç kitaptan okumanıza gerek yok. Her gün televizyonu açsanız, dünyanın nasıl bir emperyalizm, nasıl bir üçkağıt olduğunu, vatanın ne kadar önemli olduğunu, ülkeyi beraber götürebilecek iradenin toplumsal olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Yani o dönemde diyorduk ki Kurtuluş Savaşı yıllarında zararlı cemiyetler, yararlı Kuvayı Milliye grupları gibi isimlerle anıyorduk. Onlar sizin için misaldi, şimdi gerçek. Ukrayna'yı seyrediyorsunuz, Suriye'yi görüyorsunuz, Irak'ı, İran'ı görüyorsunuz. Karabağ daha yeni kurtarıldı. Gürcistan'ı görüyorsunuz. Bunların neredeyse hepsine şahit oldunuz. Çocukluğunuz bunları seyrederek geçti. Sizin tarih okumanıza gerek yok. Siz emperyalizmin dişinin ne kadar keskin olduğunu, kan değdiğinde nasıl parçaladığını fark ettiniz. Buna direnenler de bu işi kurtarmaya çalışan insanlar."