Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

Çankırı'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde yaşayan Ümit Topalahmetoğlu (40), evinin önündeki ağaçtan ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılarak düştü.
Ağır yaralanan Topalahmetoğlu, 112 Acil Servis ekibince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Topalahmetoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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