Çankırı'da elektrik tellerine takılan leylek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Çankırı'da elektrik tellerine takılan leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Dede köyünde bir leylek yavrusunun tellere takıldığını görenler, durumu Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından tellere takılan leylek yavrusunu kurtardı.
Veterinerin müdahalesinin ardından durumu iyi olduğu belirlenen leylek, serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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