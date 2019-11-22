Son Dakika Haberleri: Çankırı'da engelli kadınlardan kadına şiddet farkındalığı
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Çankırı'da engelli kadınlardan kadına şiddet farkındalığı

6 saat önce

Çankırı'da engelli kadınlar farkındalık oluşturmak için kendi hazırladıkları kokartları vatandaşların yakasına taktı.

Çankırı'da engelli kadınlardan kadına şiddet farkındalığı, System.String[]

Çankırı'da engelli kadınlar farkındalık oluşturmak için kendi hazırladıkları kokartları vatandaşların yakasına taktı.

Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan engelli kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kokart hazırladı.

Rehabilitasyon merkezindeki kadınlar hazırladıkları kokartları Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Faik Özcan eşliğinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret ederek çalışanların yakalarına hazırladıkları kokartlardan taktı.

Kaymakam Ferhat Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, rehabilitasyon merkezindeki kadınlara böyle önemli bir konuda herkesi bilgilendirdikleri için teşekkür etti.

İlçe Belediye Başkanı Faik Özcan da Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin oluşturduğu farkındalık ile hep birlikte kadına şiddetin önüne geçilebileceğini belirtti.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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