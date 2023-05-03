İstanbul'da silahla 2 kişiyi öldüren şüpheli, intihar etmek üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı

Çankırı il merkezi Buğday Pazarı Gül Sokak'ta bir süre önce eşi ile boşandığı için psikolojik sorunlar yaşayan ve tedavi gördüğü öğrenilen Hanifi Y. isimli şahıs, aynı apartmanda yaşayan komşusu Talip Poyraz'a 4 el ateş etti.

ESKİ EŞİNİ İŞE ALAN FIRINCIYI DA ÖLDÜRDÜ

Kurşunların isabet ettiği Talip Poyraz hayatını kaybetti. Daha önce de balta ile saldırdığı Talip Poyraz'ı öldüren Hanifi Y., daha sonra elindeki silah ile Buğday Pazarı Mahallesi Kılıç Caddesi'ndeki eski eşi Gülizar Y.'nin çalıştığı ekmek ekmek fırınına girdi. Hanifi Y. girdiği iş yerinde karşılaştığı fırın işletmecisi Talip Poyraz'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Poyraz hayatını kaybetti.

İNTİHARA KALKIŞTI

Daha sonra elindeki silahla kaçmaya çalışan Hanifi Y. kendisini yakalamak isteyen polisleri görünce intihar etmeye çalıştı. Kendisini yaralayan Hanifi Y. polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, şahsın yakalanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GEÇEN SENE DE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Yaşanan olayın ardından olayın yaşandığı ekmek fırını ve apartmana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şahsın 1 yıl önce, boşandığı eşi Gülizar Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.