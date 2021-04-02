Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği - Son Dakika

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği

02.04.2021 12:53
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği, System.String[]

Çankırı Belediyesi, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafa destek için ilan panolarını ücretsiz reklam alanına dönüştürdü.

Çankırı Belediyesi, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafa destek için ilan panolarını ücretsiz reklam alanına dönüştürdü.

Çankırı'da, korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yerel esnafa destek olmak amacıyla kent merkezindeki ilan panolarında işletmelerin ücretsiz reklamları yayımlanmaya başlandı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in zorlu süreçte esnafın ayakta kalabilmesini sağlamak maksadıyla başlattığı kampanyada esnafların işletme ismi ve numaraları yer aldı.

Dünya genelinde 2020 yılında Covid-19 sürecine girildiğini hatırlatan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bu zaman içerisinde en büyük sıkıntıyı esnafın çektiğini kaydetti. Başkan Esen, "Genel anlamda bütün esnaflarımız etkilendi ama ben de ticaretin içinden gelen belediye başkanı olarak sürekli 'ne yapabiliriz' diye düşündük. 'Esnafımıza nasıl yardımcı olabiliriz' diye düşündük. Bununla ilgili meclis kararlarında sularında indirim yaptık. Kirada olan esnaf arkadaşlarımıza kira desteğinde bulunduk, 3 ay öteledik. Dün aldığımız kararla da yüzde 75 indirim yaptık ve 12 aya kadar da uzattık indirimleri. Yerel esnafımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Esen, "Bugün de billboardlarda yerel esnafımıza destek olmaya çalıştık. Billboardlarda reklamlarını yaptık. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum ama kendi afişlerimizde belediyemizin yaptığı hizmetlerden ziyade bugün esnafa destek olma günü diye billboardlarımızın tamamını ticaret yapan esnaf arkadaşlarımıza tahsis ettik. Bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil dünya genelinde bu var. Yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Esnaf Ömer Doğan, "Çok memnun olduk. Salgın bizi etkiledi sürekli açık kaldığımız için paket servisi yaptık. Belediyenin yaptığı reklamın da işimize fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Esnaf Murat Gücükçapraz ise "Bu reklamlardan dolayı belediyeye belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten güzel düşünmüş esnafa destek olarak tebrik ediyoruz. Çok memnun olduk, hoşumuza gittik. Salgın yüzde 50 etkiledi bizi. İnşallah güzel günleri bekliyoruz. Her inişin bir çıkışı ver inşallah iyi olacak. 18 yıllık esnafım" dedi. - ÇANKIRI

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği

Koronavirüs, Çankırı, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği - Son Dakika


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