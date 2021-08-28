Çankırı'da evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, samanlıkta bulunan 500 balya saman da yandı.

Alevlerin evin yanındaki samanlığa sıçraması sonucu büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yenice köyündeki Arif Karatekin 'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çankırı 'nın Orta ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi, samanlıktaki 500 balya saman da yandı.

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı