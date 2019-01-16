Çankırı'da Fabrika İşçilerinden Eylem

Çankırı'da bir seramik fabrikasında çalışan işçiler, ücretsiz izne çıkarıldıkları ve 6 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

Çankırı'da bir seramik fabrikasında çalışan işçiler, ücretsiz izne çıkarıldıkları ve 6 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.



Kurşunlu ilçesi Erenler Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında çalışan işçiler, fabrika önünde toplandı.



İşçiler adına açıklama yapan Salih Okyay, fabrikanın faaliyetine 2006 yılında başladığını ve granit sektöründe önde gelen bir fabrika olarak gösterildiğini söyledi.



Daha önce de fabrikanın 2013 yılında çalışanlarına sorun yaşattığını dile getiren Okyay, "2013 yılında yaşanan sorunlar bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanının desteğiyle çözülmüş ve fabrikamız yeniden açılmıştı. Fakat bu süreç 2018 yılı Kurban Bayramı'na kadar sürmüştür. 2013 yılında yaşanan işçi mağduriyetleri tekerrür etmiş ve çalışanların çoğu ücretsiz izine çıkarılmıştır." dedi.



İşçilerin 6 aylık maaşlarını da alamadıklarını öne süren Okyay, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gerekli evraklarının olmadığını ve kış ayı olması nedeniyle işçilerin mağduriyetlerinin daha da arttığını ifade etti.



Daha önce işçiler ile fabrika sahibi arasında toplantı yapıldığını ve bazı kararların alındığını anlatan Okyay, "Verilen ilk söz yerine getirilmemişken diğer sözlerin yerine getirileceği konusunda kaygılar oluşmaktadır." ifadesinde bulundu.



Grup daha sonra Kurşunlu ilçe merkezinde da basın açıklama yaparak dağıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir

Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak

Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi