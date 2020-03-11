Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kentte yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakın çevresine para yardımının yanı sıra avukat buldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları öne sürülen H.C., C.M., A.A., S.Ö. ve F.T. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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