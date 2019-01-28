Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Fiyat Denetimi

Çankırı'da Fiyat Denetimi

5 dakika önce

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Çankırı'da Fiyat Denetimi, System.String[]
Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Fiyat dalgalanmalarına kontrol etmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla il merkezindeki market ve manavlarda zabıta ekipleri denetim yaptı.

Denetimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali fiyatları baz alınarak, toptancı hali ile tezgah ve reyonlar arasında fahiş fiyat farkı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı açıklamada, vatandaşların alışverişinde mağdur olmamaları için denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların bu konudaki şikayetlerini 153 nolu hattı arayarak bildirebileceklerini aktaran Boz, haksız kazancın önüne geçmek istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:38 Kaynak: AA

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