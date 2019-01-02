Çankırı'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çankırı
'nın Çerkeş
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, ilçede bir evde fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "fuhuş yaptırmaya aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. ile ikametteki 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "fuhşa teşvik ile aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı" iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:19 Kaynak: AA
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