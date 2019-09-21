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Çankırı'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

50 dakika önce

ÇANKIRI'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ÇANKIRI'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mahalle Papatya Sokak üzerindeki apartmanda günlük kiraya verilen eve baskın yaptı. Evde fuhuş yaptığı iddia edilen F.Ç, Y.Ç, M.Ç., evi kiralayan N.A. ve S.E. ile fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen F.D. gözaltına alındı. 6 kişinin emniyette sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:35 Kaynak: DHA
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