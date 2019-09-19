Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı

Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni sabah erken saatlerde Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çankırı Belediyesi, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile ilk gazilik unvanını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresini Belediye hizmet binasına astı.



Protokol tarafından Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine ziyaret de gerçekleştirildi. Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkan Vekili Hasan Kertlez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti ve her konuda destek beklediklerini kaydetti.



Belediye Başkan Vekili Hasan Kertlez, Çankırı Belediyesi'nin gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek Çankırı'nın ülke bütünlüğünün korunması ve Türk milletinin bağımsızlığı yolunda verdiği mücadelelerde şehit ve gazi sayısının fazlaca olduğunu vurgulayarak "Çankırı, hangi dönem olursa olsun konu vatan olunca kınalı kuzuları, oğulları, eşleri, babaları savaşa göndermekten çekinmemiştir. Bu toprakların gözü pek yaranları, ülkesi için şehit düşmüş veya gazi olmuştur. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyor ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı. Protokol daha sonra Çankırı'daki gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. - ÇANKIRI