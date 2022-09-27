Çankırı'da kadın itfaiyeciler zorlu görevler için hazır kıta bekliyor - Son Dakika
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Çankırı'da kadın itfaiyeciler zorlu görevler için hazır kıta bekliyor

27.09.2022 11:43

Çankırı'da görev yapan kadın itfaiyeciler, erkek meslektaşlarıyla her türlü arama kurtarma operasyonlarına katılıyor ve yangınlara karşı mücadele veriyor.

Çankırı'da görev yapan kadın itfaiyeciler, erkek meslektaşlarıyla her türlü arama kurtarma operasyonlarına katılıyor ve yangınlara karşı mücadele veriyor.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 59 personel arasında bulunan 4 kadın itfaiyeci, arama kurtarma faaliyetleri ve yangınlar başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

İhbar geldiği andan itibaren heyecanla olay yerine giden kadın itfaiyeciler, zor durumda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun olan Fatma Erdoğan, AA muhabirine, 2021 yılında Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladığını söyledi.

"İtfaiyecilik sadece erkek mesleği olarak düşünülmemeli"

Bölümünü severek okuduğunu ve görevini de severek yaptığını belirten Erdoğan, "Görevimi uzun zaman sürdürmek istiyorum. İtfaiyecilik sadece erkek mesleği olarak düşünülmemeli. Nasıl ki kadın asker ve polisimiz varsa itfaiyeci de olması gerekiyordu. Önümüzü açtılar, teşekkür ediyoruz. Darısı diğer okuyan arkadaşlarımıza olsun." dedi.

İtfaiyecilik mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Erdoğan, "Trafik kazasında olsun, oradaki insanlara müdahale söz konusu olsun çok başka bir duydu. Maneviyatı çok güçlü hissettiren bir meslek. Tarifi yok." diye konuştu.

"Bizim işimiz vicdan işi"

Şerife Nur Atıcı da maneviyat duygusu çok güçlü bir meslek olduğu için itfaiyeciliği tercih ettiğini anlattı.

Yaptıkları işte insani duyguların çok güçlü olması gerektiğini söyleyen Atıcı, "Bizim işimiz vicdan işi. Her şeyden önce insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz. En azami derecede zararla insanları ya da mallarını kurtarmaya çalışıyoruz. O yüzden çok mutluluk veren bir duygu." ifadelerini kullandı.

Gözde Tabanlı da itfaiyecilik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.

"Mesleğimi yapmakta hiç zorlanmıyorum"

Her türlü kurtarma konularında görev aldığı için bu mesleği tercih ettiğini ifade eden Tabanlı, şunları aktardı:

"Mesleğimi yapmakta hiç zorlanmıyorum. Her türlü olayda, yangında gittiğimiz yerlerde başımızdan geçen olaylar oldu. Asansör düşme vakası olmuştu, o insanı o şekilde gördüğümde kendimi onun yerinde hissettim ve o şekilde müdahale etmiştik. Kadınlarımız bu mesleği istesinler, gelmek isteyenler sahada olsun ve kendilerini göstersinler. Mesleğimi çok seviyorum."

Bütün personel olaylara eşit şekilde müdahale ediyor

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Uysal ise toplamda 59 personeli olduğunu belirtti.

Kadın personelin sayısını çoğaltacaklarını dile getiren Uysal, "Kadınlar görevine daha dört elle sarılıyor, daha sadık, daha meraklı. Kadın personelimiz itfaiyecilik konusunda içtenlikle görevlerini yapmayı istiyor. Her türlü olaya, yangın söndürme olsun kaza olsun erkek personelimizden ayrı bir durumu yok. Eşit bir şekilde müdahale edebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, İtfaiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da kadın itfaiyeciler zorlu görevler için hazır kıta bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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