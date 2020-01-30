Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

6 saat önce

Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, System.String[]

Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz ilçesi D-100 kara yolunda, yol kontrolü sırasında, İstanbul'a giden kamyonet durduruldu.

Araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü bulundu.

Kaçak malzemelere el konulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul, Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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