Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

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Çankırı'da gümrük kaçağı 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi
6 saat önce
Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz ilçesi D-100 kara yolunda, yol kontrolü sırasında, İstanbul'a giden kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yaklaşık 18 bin güneş gözlüğü bulundu.
Kaçak malzemelere el konulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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