Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Gümrük Kaçağı Araca El Konuldu

Çankırı'da Gümrük Kaçağı Araca El Konuldu

1 saat önce

Çankırı'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen araca el konuldu.

Çankırı'da Gümrük Kaçağı Araca El Konuldu, System.String[]
Çankırı'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen araca el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz ilçesi D-100 karayolu üzerinde yapılan kontrolde, durdurulan bir kamyonda inceleme yapıldı.

Kamyonda taşınan otomobilin San Marino Cumhuriyeti'nden yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edildi.

Artvin'den Bursa'ya götürülmek istenen otomobile Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:33 Kaynak: AA

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