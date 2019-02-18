Çankırı'da Gümrük Kaçağı Araca El Konuldu
1 saat önce
Çankırı'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen araca el konuldu.
Çankırı
'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen araca el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz
ilçesi D-100 karayolu üzerinde yapılan kontrolde, durdurulan bir kamyonda inceleme yapıldı.
Kamyonda taşınan otomobilin San Marino
Cumhuriyeti'nden yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edildi. Artvin
'den Bursa
'ya götürülmek istenen otomobile Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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