Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

07.05.2022 23:51

Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. idaresindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. yönetimindeki 34 GJ 5851 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

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Çankırı, Minibüs, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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