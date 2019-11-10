Son Dakika Haberleri: Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sadık Gökdaş (69) idaresindeki otomobil, Çerkeş- Ankara kara yolunda, karşı şeritten gelen Şaban Çelik (52) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari araçtaki Şaziye Çelik (50) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Saffet Akar (87) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Saffet Akar ve Sadık Gökdaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çelik ise Ankara'ya sevk edildi.

Çankırı, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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