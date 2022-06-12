Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından kurtarıldı. İlk müdehalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Tragger, Çankırı, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da, hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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