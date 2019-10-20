Son Dakika Haberleri: Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

15 dakika önce

Çankırı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fehmi Ersoy (63) idaresindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, Çankırı- Ankara kara yolu Karaşeyh köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Hatice Ersoy (60) yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Ersoy'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı, Ankara, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:07 Kaynak: AA
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