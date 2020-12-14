Çankırı'da hafta sonu 20 kişiye 'kısıtlama ihlali' cezası - Son Dakika

- Çankırı'da hafta sonu 20 kişiye 'kısıtlama ihlali' cezası

Çankırı'da HES Kodu denetimleri

ÇANKIRI - Çankırı'da polis ekipleri tarafından pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yapıldı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da 20 kişiye ceza uygulandı.

Ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Çankırı kent merkezindeki pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu marketlerde polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında polis ekiplerince pazar yeri ve marketlerde bulunan vatandaşların HES kodları sorgulandı. Ekipler, vatandaşları ve esnafları kurallara uymaları noktasında uyardı. Yapılan denetim kapsamında ise vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu görüldü.

Kısıtlamayı ihlal eden 20 kişiye ceza

Korona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren kısıtlamalar başlamıştı. Hafta sonu 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çankırılı vatandaşların kurallara genel manada uyduğu görüldü. Hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 20 kişiye toplamda 63 bin lira idari para cezası uygulandı.