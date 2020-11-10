Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde Çankırı'da hayat 2 dakikalığına durdu.
Çankırı'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu.
100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergi sonrasında Atatürk'ün askeri kişiliği anlatıldı.
Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkan Vekili Nurettin Özaslan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve ilgililer katıldı. - ÇANKIRI
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da hayat 2 dakikalığına durdu - Son Dakika