Çankırı'da Genç Oluşum Derneği'nin başlattığı kampanyada bakkal borçları kapatılıyor, yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar gidiyor.

"Haydi sen de bu iyilik akımına katıl" sloganıyla başlatılan kampanyada mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek kentteki ihtiyaç sahipleri belirlendi ve bu kişilere gıda yardımı yapıldı.

Dernek üyeleri mahalle bakkallarını ziyaret ederek, ödemekte sıkıntı çeken vatandaşların borçlarını ödedi.

Kurulduklarından beri ramazan dayanışmasını gelenek haline getirdiklerini belirten Dernek Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal, ancak bu yıl bu ruhun koronavirüs salgını nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dernek olarak zor günlerde taşın altına ellerini koyduklarına işaret eden Ünal, "Kampanyayı sosyal medya hesaplarımızdan da ilan ettik. İlk olarak muhtarlarımızla iş birliği içinde belirlediğimiz evlere erzak kolisi ulaştırıyoruz. Sonra vatandaşlarımızın mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarını kapatıyoruz. Üçüncü etapta da Ramazan Bayramı'nda 12 yaş altındaki çocuklarımıza bayramlık elbise alma şeklinde planımız var." dedi.

Çankırılıların desteğiyle kampanyanın büyük ilgi gördüğünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Hem Çankırı içinden hem de şehir dışından birçok yardımsever, bu iyilik akımına müdahil oldu. Toplanan yardımlar derneğin gönüllü yardım ekibi tarafından salgın nedeniyle önlem de alınarak her gün koordineli şekilde yerlerine ulaştırılmaktadır. Toplum olabilmenin temel şartını, birbirini sevme ve karşılıklı aynı duyguları hissetme olarak görüyoruz. Birbirini seven insanların iyilik yapabileceğini düşünüyoruz. Çankırı halkı her fırsatta bize ne kadar sevgi dolu olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle yardımsever ve kadirşinas tüm Çankırılılara, tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."