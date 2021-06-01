Çankırı'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çankırı'da, hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü.
Kent merkezi Esentepe Mahallesi Deliler mevkisinde, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan Mustafa B'ye yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Mustafa B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa B'nin cesedi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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