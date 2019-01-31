Çankırı'da Hint Keneviri Tohumu Ele Geçirildi
18 dakika önce
Çankırı'da polis tarafından yapılan sokak kontrollerinde 3 şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çankırı'da polis tarafından yapılan sokak kontrollerinde 3 şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından sokak çalışmalarında 3 kişi üzerinde yapılan kontroller esnasında toplamda 23,65 gr esrar ve 1,98 gr Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şahıslar hakkında TCK-191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak) suçundan adli tahkikat yapıldı. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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