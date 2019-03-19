Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Çankırı'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

33 dakika önce

Çankırı'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı.

Çankırı'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Çankırı'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı.

İddiaya göre, Ilgaz ilçesi Yavuz Mahallesi Karadede Caddesi'ndeki bir eve hırsızlık için giren S.U. ve G.K, polis ekiplerince evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ilgaz Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:38 Kaynak: AA

Yavuz Mahallesi, Ilgaz, Çankırı, Güncel
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