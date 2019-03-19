Çankırı'da Hırsızlar Suçüstü Yakalandı
33 dakika önce
Çankırı'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı.
Çankırı
'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı.
İddiaya göre, Ilgaz
ilçesi Yavuz Mahallesi
Karadede Caddesi'ndeki bir eve hırsızlık için giren S.U. ve G.K, polis ekiplerince evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ilgaz Adliyesi'ne götürüldü.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:38 Kaynak: AA
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