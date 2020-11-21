Çankırı'da hırsızlık iddiası - Son Dakika

Çankırı'da 5 araçtan oto teybi ve hoparlör çaldığı iddiasıyla 14 yaşındaki S.Y. gözaltına alındı.

Kentteki 5 araçtan oto teybi ve hoparlör çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu, şüphelinin S.Y. (14) olduğu belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli yakalandı, çalınan teyp ve hoparlörler de ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlem başlatıldı.