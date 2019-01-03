Çankırı'da Hırsızlık Operasyonu

Çankırı'da farklı tarihlerde 7 yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da farklı tarihlerde 7 yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde 6 ev ile bir iş yerinden yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.



Yapılan araştırma ve izlenen güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen E.B, M.C, E.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, çalındığı belirlenen malzemelerin bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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