Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Hırsızlık Operasyonu

Çankırı'da Hırsızlık Operasyonu

59 dakika önce

Çankırı'da farklı tarihlerde 7 yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Çankırı'da farklı tarihlerde 7 yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde 6 ev ile bir iş yerinden yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve izlenen güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen E.B, M.C, E.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, çalındığı belirlenen malzemelerin bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:14:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]