Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

23.01.2021 15:03
Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen bakır kablo, kalorifer peteği, su sayacı ve musluk başlığı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A. oldukları, çaldıkları malzemeleri de D.A'ya sattıkları belirlendi.

Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı, çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Su Sayacı, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor         
14:34
ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi         
14:25
Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı         
13:45
Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar         
13:02
Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL         
12:39
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada         
10:49
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 15:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei