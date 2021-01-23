Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen bakır kablo, kalorifer peteği, su sayacı ve musluk başlığı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A. oldukları, çaldıkları malzemeleri de D.A'ya sattıkları belirlendi.
Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı, çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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