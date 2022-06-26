Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

26.06.2022 19:37
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı.

Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Korgun ilçesi Çankırı- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı istikametine geçerek A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Y.S., B.S., S.C., D.E. ve T.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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