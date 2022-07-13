Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika
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Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Kovid-19 uyarısı

13.07.2022 16:51
Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Kovid-19 uyarısı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğunu belirterek, aşı yaptırılması uyarısında bulundu.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğunu belirterek, aşı yaptırılması uyarısında bulundu.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da da koronavirüs vakalarında artış yaşandığına işaret etti.

Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, kronik hasta ve 65 yaş üstü vatandaşların riske atılmaması gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, "Son 60 gün içinde Kovid-19 hastalığını geçirmişler hariç son aşı dozu üzerinden 6 ay geçmiş 12 yaş üstü kişilere Kovid-19 aşı tanımlaması yapılmıştır. Bayram tatili süresince de tüm hastanelerimizde hatırlatma dozu Kovid-19 aşınızı yaptırabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Sarıkaya, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika
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