Çankırı'da internet üzerinden kız isteme töreni - Son Dakika

ÇANKIRI'da yaşayan Özel ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle Özkan ailesini görüntülü arayarak kız istedi. İnternet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen törene, iki ailenin yakınları da katılarak alkışlarla destek verdi.

Çankırı'da bir süredir birlikte olan harita mühendisi Kadir Burak Özel (30) ile mimar Afife Nur Özkan (25) evlenmeye karar verdi. Ailelerinin onayını alan çift, koronavirüs salgını nedeniyle kız isteme törenini internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirdi. Canlı bağlantıyla yapılan törene, ofisten katılan çift, kendi yüzüklerini taktı. Çiftin yakınları da kamera önünde ikiliyi alkışlarla destek vererek tebrik etti. Her iki aile bireyleri de internet üzerinden tanışmış oldu.