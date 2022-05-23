İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)

23.05.2022 17:45

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 18 DN 796 plakalı otobüs, Çankırı- Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bazıları araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılıyor.

İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2)
YORUMLAR
500
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement