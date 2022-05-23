Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2) - Son Dakika
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Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)

23.05.2022 19:11
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)

ÇANKIRI VALİSİ AYAZ KAZA YERİNE GELDİÇankırı'da, çorap fabrikası işçilerini taşıyan Y.Ş. yönetimindeki 18 DN 796 plakalı servis otobüsün şarampole devrildiği kazada, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.

ÇANKIRI VALİSİ AYAZ KAZA YERİNE GELDİ

Çankırı'da, çorap fabrikası işçilerini taşıyan Y.Ş. yönetimindeki 18 DN 796 plakalı servis otobüsün şarampole devrildiği kazada, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ayaz, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı olmadığını belirterek, "Maalesef bugün akşamüzeri Şabanözü Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikamızdan işçilerimizi taşıyan servis aracının bu bölgedeki kazasına şahitlik etmek zorunda kaldık. Şu an için inşallah can kaybımız yok. 3 ağır yaralımız, 15 hafif yaralımız var. Tüm yaralılarımızın hastaneye sevki sağlandı. Bundan sonraki durumlarını oradan takip edeceğiz. Konuyla ilgili adli idari tahkikat devam edecek. Allah tekrarını göstermesin, beterinden korusun" diye konuştu.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI,


Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2)
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Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2) - Son Dakika
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