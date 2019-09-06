Son Dakika Haberleri: Çankırı'da İYİ Parti'den istifa
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı'da İYİ Parti'den istifa

40 dakika önce

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, görevinden istifa ettiğini ve MHP'ye katılacağını bildirdi.

Çankırı'da İYİ Parti'den istifa, System.String[]

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, görevinden istifa ettiğini ve MHP'ye katılacağını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."

İYİ Parti, Çankırı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi HDP'den Diyarbakır'daki ailelere çağrı: Çocuklarınızı AKP'ye sorun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da İYİ Parti'den istifa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]