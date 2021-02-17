Çankırı'da izinsiz tur düzenleyenlere yönelik denetleme - Son Dakika

Çankırı'da izinsiz tur düzenleyenlere yönelik denetleme

Çankırı'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çankırı'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kış turizminin canlanmasıyla beraber kayak merkezlerine düzenlenen tur sayılarının artması nedeniyle Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığından Seyahat Acentaları İşletme Belgesi almadan tur düzenleyenlere yönelik denetim yapıldı. TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, yaptığı açıklamada, turlara katılan vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyledi. Vatandaşların geziye katılacakları firmanın TÜRSAB'a üye olup olmadığını araştırması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Katılacakları turlar için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden firmaları teyit ettirebilir ve gönül rahatlığı ile gezilere katılabilir." dedi. Vatandaşların şüpheli durumlarda şikayette bulunması gerektiğini aktaran Şahin, "Türkiye genelinde büyük bir denetim departmanı kuruldu. Bu tarz kaçak faaliyetleri durdurana kadar denetimler aralıksız devam edecektir." ifadesini kullandı.

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