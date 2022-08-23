Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çubuk- Şabanözü karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları neticesinde, bir araç içerisinde 54,7 litre sahte bandrollü kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Jandarma, Şabanözü, Çankırı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 54 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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