Çankırı'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Çankırı'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

01.09.2022 03:43
Çankırı'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ÇANKIRI

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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