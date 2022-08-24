Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 666 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sigara sarma makinesi, 4 bin adet boş makaron, 9 bin 500 gram bandrollü tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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