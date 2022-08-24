Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

24.08.2022 14:33
Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 666 sentetik hap, 4 bin boş makaron ve 9,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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