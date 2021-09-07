Çankırı'da jandarma ekiplerinden okul önlerinde denetim - Son Dakika

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında kentteki okulların çevresinde denetim yaptı.

Proje kapsamında çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunma, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için İl Jandarma Komutanlığında görevli Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timi, Jandarma KOM Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Köpek Timi'nden oluşan ekipler okul çevrelerini denetledi.

Öğrencileri de ziyaret eden ekipler, ziyarette öğrencilere suçtan korunma ve güvenlik konularında bilgi verdi, Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye etti.